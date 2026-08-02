Lucas Assadi y su retorno a la titularidad en la U: "Estoy feliz de volver a jugar"

Lucas Assadi, volante de Universidad de Chile, valoró su regreso a la titularidad bajo la dirección técnica de Fernando Gago y, tras aportar con dos asistencias en la victoria frente a Huachipato por 2-0, abordó el difícil momento familiar que enfrentó durante sus semanas de ausencia.

"Más allá de las no citaciones, también hubo cosas personales. Perdí a mis dos abuelos por parte de mamá con muy poco tiempo de diferencia, en un mes. No es grato ver a mi mamá triste, así que esto también es por ella y por mi papá. Volver a jugar y volver a aportar al equipo", señaló en diálogo con TNT Sports.

Seguido a ello se refirió a la gran conquista de Eduardo Vargas: "Toda la jugada es de él, la verdad, fue un golazo. Lo importante es aportar al equipo y estoy feliz de volver a jugar 90 minutos, que lo necesitaba harto".

Por último, le cerró la puerta a los rumores de una posible salida: "Por algo sigo acá. Creo que esa es la respuesta. Estoy acá, estoy feliz y feliz de volver a jugar"