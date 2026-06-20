Lucas Romero está cerca de dejar Universidad de Chile
El volante paraguayo está siendo sondeado desde México.
El volante paraguayo está siendo sondeado desde México.
Todo indica que el volante paraguayo Lucas Romero dejará Universidad de Chile en los próximos días tras no poder hacerse de un lugar en los esquemas de Francisco Meneghini ni Fernando Gago, además de no lograr ser convocado por la "Albirroja" para el Mundial de Norteamérica.
Según información de Cooperativa Deportes, Romero se marchará del conjunto laico con rumbo a México, sin especificar a qué equipo.
Además, Romero no fue considerado para el duelo de mañana domingo del "Romántico Viajero" ante Santiago Wanderers por Copa Chile.
En caso de concretar su partida, el mediocampista habrá participado en un total de ocho partidos con la camiseta azul, marcando un gol ante Audax Italiano por la Copa de La Liga.