Lucas Romero llegó a Chile para firmar por la U: "Que salga todo bien"

Este viernes, el volante paraguayo Lucas Romero aterrizó en nuestro país para sumarse a Universidad de Chile como flamante refuerzo, luego de que el club Recoleta FC se anticipara en oficializar el traspaso.

En medio de la expectación de los medios de comunicación, el jugador inmediatamente subió a una van gestionada por la U para una rápida salida del Aeropuerto Internacional "Arturo Merino Benítez" de Santiago, y así agilizar el último paso de la operación.

"Todo bien, contento. Espero que salga todo bien", fueron las escuetas palabras de Romero sobre su llegada al conjunto azul.

Con el fichaje ya listo, y solo a la falta de la firma del contrato, la U verá su segunda incorporación al plantel tras Eduardo Vargas, y el tercer nombre nuevo si también se cuenta al DT Francisco Meneghini.