Lucas Romero se despidió de la U: "Me voy agradecido por todo lo vivido"

Luego de un semestre donde no sumó los minutos que esperaba, el mediocampista Lucas Romero utilizó sus redes sociales para despedirse de Universidad de Chile.

En el escrito publicado en su cuenta de Instagram, el paraguayo agradeció "a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los funcionarios y, especialmente, a los hinchas por el cariño y el apoyo incondicional durante todo este tiempo".

El volante, quien quedó fuera de la lista de la Albirroja para la Copa del Mundo, remarcó que "me voy agradecido por todo lo vivido y con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí".

"A toda la familia azul, gracias por acompañarme y hacerme sentir como en casa. Les deseo el mayor de los éxitos para lo que viene. ¡Gracias por todo!". cerró el mediocampista, quien posteriormente oficializó su arribo a Juárez de México.

Romero había llegado a la U en calidad de préstamo desde Recoleta FC de Paraguay y por la interrupción de su cesión, la escuadra estudiantil sería indemnizada con una suma de dinero similar a la que invirtió en el futbolista.