Lucero: Entiendo el enojo de la gente, la U es muy grande y tenemos que estar más arriba

El delantero de Universidad de Chile Juan Martín Lucero comprendió la molestia manifestada por los hinchas y reconoció que el equipo debe estar en una posición superior, luego de aportar con dos goles en la victoria 4-2 sobre Coquimbo Unido que permitió a los azules volver a sumar de a tres.

"Entiendo el enojo de la gente. Estamos en un club muy grande, tenemos que estar más arriba. Hoy esta victoria nos acerca de nuevo, así que hay que seguir luchando y entregándonos al máximo", señaló el atacante a TNT Sports.

Lucero destacó además la importancia de cortar una racha de dos derrotas consecutivas. "Necesitábamos esta victoria, veníamos de dos derrotas duras y era importante volver a ganar en casa, con nuestra gente. Gracias a Dios se dieron los goles y fue una noche redonda para todos", afirmó.

El atacante también tuvo palabras para el regreso goleador de Octavio Rivero y resaltó el gesto de Eduardo Vargas al entregarle la ejecución del lanzamiento penal. "Un gran cariño por Octavio, que hoy pudo volver y convertir también. Habla muy bien del grupo el gesto de Eduardo de darle el penal", sostuvo.