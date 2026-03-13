Lucero se recuperó y viajará con la U para enfrentar a Coquimbo Unido

Además del cambio de esquema hecho por el interino John Valladares, Universidad de Chile tendrá una gran novedad para su visita a Coquimbo Unido, con el retorno del delantero Juan Martín Lucero a la nómina azul luego de su baja ante Universidad de Concepción.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el futbolista argentino superó la lesión muscular que lo sacó a los 14 minutos del partido de Copa Sudamericana ante Palestino y es uno de los citados para el viaje al puerto "pirata".

El propio conjunto estudiantil evidenció la mejoría del "Gato" a través de un video del último entrenamiento antes de embarcarse a Coquimbo, con Lucero trabajando a la par de sus compañeros.

Sin embargo, Lucero será una alternativa en el banco azul este sábado 14 de marzo (18:00 horas), pues Eduardo Vargas será el centrodelantero titular, acompañado por dos punteros.