Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.2°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Lucero se recuperó y viajará con la U para enfrentar a Coquimbo Unido

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El “Gato” volverá a ser alternativa azul tras su lesión.

Lucero se recuperó y viajará con la U para enfrentar a Coquimbo Unido
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Además del cambio de esquema hecho por el interino John Valladares, Universidad de Chile tendrá una gran novedad para su visita a Coquimbo Unido, con el retorno del delantero Juan Martín Lucero a la nómina azul luego de su baja ante Universidad de Concepción.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el futbolista argentino superó la lesión muscular que lo sacó a los 14 minutos del partido de Copa Sudamericana ante Palestino y es uno de los citados para el viaje al puerto "pirata".

El propio conjunto estudiantil evidenció la mejoría del "Gato" a través de un video del último entrenamiento antes de embarcarse a Coquimbo, con Lucero trabajando a la par de sus compañeros.

Sin embargo, Lucero será una alternativa en el banco azul este sábado 14 de marzo (18:00 horas), pues Eduardo Vargas será el centrodelantero titular, acompañado por dos punteros.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada