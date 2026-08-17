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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Manuel Mayo: La salida de Franco Calderón no está cien por ciento confirmada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El gerente deportivo de Universidad de Chile señaló que está a la espera de firmar los últimos papeleos en cuanto a la cesión del zaguero a Independiente.

Manuel Mayo: La salida de Franco Calderón no está cien por ciento confirmada
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Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile, afirmó que la cesión de Franco Calderón a Independiente "no está cien por ciento firmada", pese a que ya fue anunciado como refuerzo del "Rojo".

"La salida de Franco no está cien por ciento firmada, siempre queda algo. Tal vez se apuraron, pero a nosotros nos falta firmar algunas cosas", aseguró al ser consultado sobre el tema durante la presentación de Igor Lichnovsky.

A su vez, Mayo enfatizó en que "a mí me gusta referirme a algo oficialmente cuando está todo firmado".

El directivo señaló que el motivo del préstamo se debe a que "no estaba jugando lo que él esperaba. Estamos reforzándonos con Igor (Lichnovsky), entonces quedábamos con una gran cantidad de centrales en el plantel".

"Encontramos que era positiva esta salida. Desearle todo el éxito, tuvo dos años y medio muy buenos acá", finalizó el gerente deportivo.

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