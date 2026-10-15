Matías Rodríguez palpitó su adiós y evocó hitos: citación a Argentina estuvo sobre la Sudamericana

Días de profunda emoción vive Matías Rodríguez, quien está afinando los últimos detalles para su esperado partido de despedida, instancia que sirvió para repasar su exitosa trayectoria y dejó llamativas confesiones sobre los hitos como futbolista profesional.

En diálogo con TNT Data Sports, el otrora defensor de Universidad de Chile sorprendió al ordenar las prioridades de sus mayores alegrías en el fútbol, ubicando su llamado a la "Albiceleste" de Alejandro Sabella un escalón por sobre la Copa Sudamericana 2011 lograda con los azules.

"El momento más emotivo a nivel personal es cuando me llaman a la Selección Argentina, que es uno de los sueños máximos de cualquier jugador. Y en segundo lugar, ahí a un pasito, la Copa Sudamericana 2011", reconoció el defensor.

En esa misma línea, rememoró el impacto de compartir camarín con Lionel Messi: "Poder estar en un vestuario con él, compartir un viaje... recién tiempo después caes en que fuiste compañero de uno de los mejores jugadores del mundo".

El zaguero trasandino también abordó el difícil momento vivido en febrero de 2021, cuando selló su salida de la U en plena pandemia del Covid-19, sin público en las tribunas del Estadio Nacional.

"Cuando nos fuimos con Walter (Montillo) fue muy frío al no tener a la gente en la cancha. Si me preguntas cuál hubiese sido el peor escenario, fue ese", lamentó.

"El llanto de ese día era porque no podía ni hablar, tenía todos los sentimientos juntos. Walter me dijo '¿quieres decir unas palabras?' y no pude. Quería despedirme de la gente de la U y no había tenido la fortuna. Hoy estamos a pocos días de poder lograrlo", complementó con ilusión.

El compromiso de homenaje, a disputarse este sábado desde las 17:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, servirá además como una emotiva reunión para revivir la mística del mítico plantel que levantó la Copa Sudamericana en 2011, el único título internacional en la historia de la institución laica.

Para la fiesta que se llevará a cabo este fin de semana dirán presente leyendas azules como Johnny Herrera, José Rojas, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Gustavo Lorenzetti, Diego Rivarola y Gustavo Canales, entre otras figuras y excompañeros que acompañarán al lateral más goleador en la historia del cuadro estudiantil.