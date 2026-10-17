Matías Rodríguez vivió su emotiva despedida ante miles de hinchas de la U en La Florida

Este sábado, el Estadio Bicentenario de La Florida albergó la gran despedida de Matías Rodríguez, histórico zaguero argentino de Universidad de Chile que recibió el cariño de los fanáticos azules.

El defensa más goleador de la U fue ovacionado en su aparición sobre el sintético floridano, siendo capitán del equipo "Universidad de Chile 2011", que incluyó nombres como Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, ante un conjunto de referentes históricos.

La contienda terminó con una victoria de 4-3 para la escuadra del 2011. El festejado Matías Rodríguez se matriculó con un gol a favor del elenco campeón de la Copa Sudamericana, acompañando de un doblete de Diego Rivarola y un tanto de Gustavo Lorenzetti.

Por el lado de los históricos marcaron Sebastián Ubilla, Gonzalo Espinoza y el propio Rodríguez vía penal, tras cambiar de lado en el entretiempo.

Una vez terminado el encuentro, una gran cantidad de fanáticos invadieron la cancha para tratar de saludar a los jugadores.