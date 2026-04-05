Matías Zaldivia valoró la goleada de la U: Nuestro objetivo sigue siendo salir campeón

Posterior a la clara victoria de Universidad de Chile ante Deportes La Serena, el defensor nacional Matías Zaldivia analizó el cometido que los llevo a ganar 4-0 en el Nacional por la octava fecha de la Liga de Primera.

"Claramente somos por ahí un equipo más intenso a la hora de presionar. Son trabajos distintos de los entrenadores. La idea de Fernando (Gago) nos gusta mucho. Faltan todavía jugadores que están lesionados que también nos van a venir muy bien", comenzó mencionando.

Seguido a ello agregó: "Sabemos que el campeonato está muy apretado. Nuestro objetivo sigue siendo salir campeón, lo tenemos muy claro. Estas victorias seguidas nos van a dar mucha confianza".

"Ahora tenemos una semana larga para trabajar para el partido de Ñublense que va a ser muy difícil. Muy contento por lo que estamos haciendo, pero no se logró nada todavía", cerró Zaldivia.