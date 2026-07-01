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Miles de mexicanos celebraron en las calles clasificación a octavos de final del Mundial

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Miles de mexicanos salieron este martes a las calles de decenas de ciudades a celebrar la victoria de la selección por 2-0 ante Ecuador que le dio el pase a la ronda de octavos de final del Mundial 2026, donde espera al ganador del partido entre Inglaterra y República del Congo.

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