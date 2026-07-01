Miles de mexicanos celebraron en las calles clasificación a octavos de final del Mundial
Publicado:
Fotos Destacadas
Francia goleó a Suecia con doblete de Mbappé y ya piensa en Paraguay
Haaland apareció cuando Noruega más le necesitó y extendió su racha anotadora en el Mundial
Gobierno apoya declararla patrimonio cultural: La colorida fiesta de San Pedro y San Pablo
Fotos Recientes
Miles de mexicanos celebraron en las calles clasificación a octavos de final del Mundial
México contó con el poder goleador de Quiñones y Jiménez para despachar a Ecuador en el Azteca
Con simulacro de emergencia se conmemoró el Día Nacional del Bombero
Miles de mexicanos salieron este martes a las calles de decenas de ciudades a celebrar la victoria de la selección por 2-0 ante Ecuador que le dio el pase a la ronda de octavos de final del Mundial 2026, donde espera al ganador del partido entre Inglaterra y República del Congo.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados