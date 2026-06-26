Informe arbitral complica a Maxi Guerrero por su roja ante Unión La Calera

Maxi Guerrero quedó complicado tras la publicación del informe arbitral del empate 3-3 entre Unión La Calera y Universidad de Chile, duelo disputado en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" por el Grupo D de la Copa Chile.

El árbitro Rodrigo Carvajal consignó que el atacante azul fue expulsado a los 82 minutos por "emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza", luego de una acción que terminó con el futbolista reclamando una jugada anterior.

En el detalle del documento, el juez apuntó que Guerrero "se acerca en una actitud de reclamar una jugada anterior y me dice a viva voz 'dale conchatumadre'", frase que quedó registrada como el motivo de la tarjeta roja.

El informe también dejó constancia de que el jugador de Universidad de Chile había sido amonestado a los 47 minutos por conducta antideportiva, por lo que el antecedente disciplinario quedó instalado de cara a la revisión del caso.