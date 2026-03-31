Maximiliano Guerrero: Hemos entendido lo que Gago quiere para nosotros

Maximiliano Guerrero, delantero de Universidad de Chile, destacó la actuación del cuadro estudiantil en el triunfo por 3-1 sobre Audax Italiano, por la Copa de la Liga y también resaltó al DT Fernando Gago.

En diálogo con TNT Sports, el atacante afirmó que "estamos muy bien, hemos ido ajustando los detalles. Hemos entendido lo que él (Gago) quiere para nosotros. Solo queda ir corrigiendo los errores partido a partido y seguir mejorando".

"Fue un triunfo súper importante, hace tiempo lo veníamos buscando. Se dio hoy, jugamos de buena forma. Estamos muy felices de haber ganado", añadió.

Respecto al gol que anotó y que significó el transitorio 2-0, el nacido en La Serena explicó que "me quedó la pelota ahí y quería aprovecharla; era mi oportunidad y me salió el gol. Esto me deja con una confianza tremenda".

Sobre al progresivo retorno de los futbolistas que han estado lesionados, Guerrero dijo estar "feliz de que se vayan integrando todos los que estaban lesionados y los de la selección. Espero que tengamos el plantel completo próximamente".