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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Michael Clark en la previa de su declaración ante la Fiscalía: "Sé lo que he hecho y lo que no"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El expresidente de Azul Azul se mostró tranquilo antes de ingresar a la Fiscalía Oriente.

Michael Clark en la previa de su declaración ante la Fiscalía:
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El expresidente de Azul Azul Michael Clark llegó en horas de la mañana de este miércoles a la Fiscalía Oriente para prestar declaración en el marco de las indagatorias vigentes relacionadas con el denominado "caso Sartor", y antes de ingresar a la diligencia expresó su tranquilidad.

Clark manifestó estar conforme con la instancia procesal, asegurando que es una oportunidad que esperaba desde hace un tiempo: "La verdad es que yo estaba esperando este tiempo, esta oportunidad de poder venir a declarar. Y estoy tranquilo", dijo a declaraciones a la prensa presente.

En esa misma línea, el exdirectivo del club laico enfatizó su postura frente a las diversas versiones que han circulado públicamente sobre el caso: "Sé quién soy, sé lo que he hecho y, lo más importante, sé lo que no he hecho. Estoy contento de tener esta oportunidad de poder venir a declarar, de poder venir a contar mi verdad, de poder venir a aclarar muchas cosas que se han dicho que no corresponden a la verdad", agregó.

"Soy una persona reservada y creo que antes de hablar con la prensa o antes de hablar con nadie, hay que hablar con la Fiscalía, que es lo que corresponde. Así que en eso estamos hoy día", expresó.

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