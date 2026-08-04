Michael Clark por proyección de una larga condena de cárcel: Falta mucho para eso

Michael Clark, expresidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, enfrentó a la prensa tras una nueva jornada de formalización y se refirió a la estimación de los abogados querellantes en torno a una pena de entre 21 y 40 años por los cargos que se le imputan en el marco del Caso Sartor.

"Falta mucho para eso, muchachos. Falta mucho. Eso se ve en un juicio. Recién se están viendo las medidas cautelares donde va a partir la investigación, por tanto creo que falta mucho para eso", dijo Clark.

Clark también se refirió a su sentir en torno a su sentir tras haber escuchado a varios de los querellantes en la jornada de martes.

"Nuevamente, tal como dije ayer, ayer (lunes) habló el Ministerio Público, hoy día hablan querellantes. Mañana (miércoles) también van a seguir los querellantes y ya al fin de la semana, jueves, viernes, van a partir los tiempos de defensa. Y ahí obviamente va a ser el tiempo para para poder hablar. Como les dije antes, no voy a hablar antes porque el primer respeto es tener al tribunal. Obviamente yo empatizo con toda la gente y sus familias que perdieron sus ahorros, porque si yo estuviera en esa situación sentiría igual que ellos. Yo como les dije, estoy tranquilo, creo que no soy parte de esa responsabilidad. Ahí veremos, hay mucho todavía paños por cortar", expresó.

Recordar que Clark es formalizado por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), fraude, entrega de información falsa, administración desleal, contrato simulado y lavado de activos.

¿Quiénes son los otros imputados en el Caso Sartor?

Además de Clark, entre los imputados aparecen Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador y expresidente de Sartor; su hermano Carlos Larraín Mery; Alfredo Harz Castro, Oscar Ebel Sepúlveda, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García, Hugo Baranda Peralta, Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.

¿Qué investiga el Caso Sartor?

De acuerdo con la indagatoria, Sartor utilizó recursos de fondos mutuos y de inversión pública para prestar dinero a empresas relacionadas con sus propios directores y controladores.

Algunas de esas sociedades presentaban problemas de liquidez y no contaban con garantías adecuadas para respaldar las operaciones investigadas.

El miércoles se espera que expongan los últimos nueve abogados querellantes y después comenzarán las defensas, por lo que se estima que el juicio finalice la próxima semana.