"No cobraron nada": Eduardo Vargas alzó la voz tras sufrir doble fractura de costilla ante O'Higgins

Universidad de Chile lamentó la baja por lesión de Eduardo Vargas, delantero que a través de redes sociales detalló que sufrió la rotura de dos costillas y alzó un reclamo contra el arbitraje de Piero Maza en el último partido ante O'Higgins.

En el inicio del segundo tiempo del cotejo disputado el pasado jueves, pendiente por la Liga de Primera, el delantero azul recibió un rodillazo del arquero Omar Carabalí en búsqueda de un balón aéreo.

"Dos fracturas en las costillas y no cobraron nada, y ni la fueron a revisar", disparó "Turboman" junto a una imagen de su radiografía.

La situación inmediatamente dejó a Vargas fuera de la citación para el duelo de este domingo ante Santiago Wanderers por la Copa Chile. A falta de confirmación, además se prevén algunas semanas sin acción para recuperarse.