Nueva rectora de la Universidad de Chile: Sin duda sería alarmante si Clark es sancionado

La flamante rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, expresó su preocupación respecto a la gestión de Azul Azul, la concesionaria encargada de administrar el club de fútbol profesional, apuntando principalmente la falta de transparencia en la propiedad de la institución y el manejo de los recursos financieros.

"Nos preocupa la falta de transparencia, eso mismo de que no sabemos quién es el dueño", expresó la académica en diálogo con CNN Noticias.

Al ser consultada sobre si también generan inquietud las transacciones de dinero entre fondos de inversión, otros clubes y la institución, la rectora sostuvo que "todas las cosas nos preocupan, esa es la verdad. Todas las cosas nos preocupan porque la Universidad de Chile tiene ahí su nombre, sus emblemas y sus valores".

En ese contexto, Mizala subrayó la responsabilidad que recae sobre la dirección de la Casa de Estudios frente a la concesionaria. "Cualquiera que sea el rector o rectora tiene que proteger eso, y tiene que hacer lo necesario para que esté protegido. Por eso mismo necesitamos mucho respaldo para tomar decisiones", explicó.

Finalmente, al abordar una eventual sanción contra el presidente de Azul Azul, Michael Clark, la rectora confirmó que un escenario de ese tipo "sin duda" sería alarmante, argumentando que "es la justicia la que está haciendo la investigación".