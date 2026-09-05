Octavio Rivero agradeció a Eduardo Vargas por cederle el penal: "El era el encargado"

El delantero de Universidad de Chile Octavio Rivero vivió una emotiva jornada en su regreso a las canchas después de una extensa recuperación y agradeció especialmente a Eduardo Vargas, quien le cedió la ejecución del penal que terminó en su gol.

"Agradecerle a Edu, que era el encargado del penal y me lo dio. Estoy realmente emocionado, fue una lesión muy dura", señaló Rivero a TNT Sports, donde reconoció que incluso se sorprendió al conocer que sería citado para el compromiso.

"No me esperaba estar convocado para esta semana. Me llevé la sorpresa ayer y a partir de ahí empecé a soñar con este momento", explicó el atacante, quien aseguró que trabajó desde el día de su cirugía para conseguir el retorno.

Rivero también recordó los cuestionamientos que recibió durante su ausencia. "Muchos dudaron de muchas cosas. Yo cerré la boca, trabajé como siempre lo hice y trato de demostrar dentro de la cancha", afirmó, antes de dedicar el gol a su familia y agradecer el respaldo de los seguidores azules.

"Sé que hubo comentarios negativos, pero entiendo también el punto del hincha, lo acepto. Es mi manera de demostrar dentro de la cancha y este es el comienzo de, ojalá, un gran año", cerró.