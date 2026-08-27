Octavio Rivero vio postergado su retorno en U. de Chile

U. de Chile decidió no arriesgar a Octavio Rivero en su visita a Universidad de Concepción y el delantero deberá esperar una semana más para concretar su regreso a las convocatorias, pese a que desde el punto de vista físico y médico ya estaba en condiciones de sumar minutos.

Segun informó Cooperativa Deportes, el cuerpo técnico resolvió este jueves dejar al atacante fuera de la nómina para el encuentro del domingo, principalmente por el estado de la cancha del Estadio "Ester Roa Rebolledo", considerado un factor de riesgo para su retorno.

Rivero inicialmente apuntaba a reaparecer en el Superclásico frente a Colo Colo, aunque su vuelta terminó aplazándose y posteriormente se evaluó la posibilidad de que estuviera disponible ante el Campanil.

Sin embargo, la decisión definitiva fue no incluirlo entre los jugadores que serán considerados para el compromiso en Concepción, por lo que su regreso quedó ahora proyectado para el sábado 5 de septiembre.

Ese día U. de Chile recibirá a Coquimbo Unido a las 20:00 horas, encuentro que aparece como la nueva fecha fijada para que Rivero pueda volver a tener minutos.

La ausencia del delantero se suma a los ajustes que Fernando Gago deberá realizar en la estructura ofensiva del equipo tras la partida de Lucas Assadi al fútbol sueco.