Caso Ojeda: "El Turko" y "Gocho", del Tren de Aragua, llegarán extraditados a Chile este viernes
Ambos se encontraban detenidos en EE.UU. y Colombia, países que ya dieron curso al proceso para traerlos a territorio nacional.
Debido al alto nivel de peligrosidad de los acusados, un complejo operativo de seguridad se efectuará en el Aeropuerto de Santiago.
"El Turko" es sindicado como el líder de "Los Piratas", una facción del Tren de Aragua que planificó y ejecutó el crimen de Ojeda; mientras que a "Gocho" se le imputa haber enterrado el cuerpo del disidente exmilitar venezolano.