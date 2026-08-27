Caso Ojeda: "El Turko" y "Gocho", del Tren de Aragua, llegarán extraditados a Chile este viernes

Este viernes se estima que lleguen extraditados a Chile "el Turko" y "Gocho", miembros del Tren de Aragua imputados en el secuestro y posterior homicidio del exmilitar venezolano disidente Ronald Ojeda.

De acuerdo con La Tercera, ambos -cuyos nombres verdaderos son Adrián Gámez o Rafael Gámez y Luis Carrillo, respectivamente- se encuentran detenidos en EE.UU. y Colombia, países que ya dieron curso a las extradiciones.

Debido al alto nivel de peligrosidad de los acusados, un complejo operativo de seguridad se efectuará el día de su arribo en el Aeropuerto de Santiago, proyectado para antes del mediodía.

El traslado ya se materializó en un vuelo Hércules desde Washington y hará una escala en Bogotá.

El rol de cada criminal en el caso

"El Turko" es sindicado como el líder de "Los Piratas", una facción del Tren de Aragua que planificó y ejecutó el crimen de Ojeda.

Gocho, en tanto, habría sido uno de los controladores de la toma Santa Marta de Maipú, lugar que fue uno de los centros de operaciones del grupo. Además, se le imputa haber participado directamente en el entierro del cuerpo del exmilitar en dicho lugar, intentando ocultarlo en un hoyo tapado con cemento.

A "el Turko" también se le acusa de estar implicado en el asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez, ocurrido en Quinta Normal en abril de 2024, cuando intentó frustrar un robo de celulares.