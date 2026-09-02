Octavio Rivero ya entrena normal en la U y suma bonos para ser citado

El delantero uruguayo de Universidad de Chile Octavio Rivero sigue en franca recuperación de la larga lesión sufrida a comienzos de temporada y ya entrena con normalidad junto al plantel que dirige el técnico Fernando Gago.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el charrúa practicó a la par de sus compañeros y asoma como opción para ser citado de cara al duelo del fin de semana ante Coquimbo Unido por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Israel Poblete, en tanto, también está entrenando junto al plantel, por lo que también podría ser considerado de cara al partido ante el actual campeón.

El duelo se jugará el sábado en el Estadio Nacional a las 20:00 horas.