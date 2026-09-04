Oscar Landerretche por conflicto de la U. de Chile con Azul Azul: Si tenemos que litigar, lo haremos

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Oscar Landerretche, recientemente nombrado como parte de un consejo consultivo que encamine un nuevo convenio con Azul Azul, tuvo palabras para lo que se vive hoy en día en la concesionaria que rige los destinos del club, y aseguró que los representantes de la sociedad anónima no le dan confianza a la Casa de Estudios.

"Hasta el momento nuestra afirmación es que vemos incumplimiento. Y nos gustaría evitar tener que litigar esto", dijo Landerretche en entrevista con el canal 24 Horas.

Pese a ello, no se descarta llegar a un litigio: "Si nosotros tenemos que litigar para defender el honor de la Universidad de Chile, y el uso de su nombre, pues lo tendremos que hacer, pero no es lo que queremos hacer", explicó.

Al ser consultado respecto a la confianza que le da el actual directorio de Azul Azul, cuya base fue nombrada por Michael Clark, Landerretche fue claro.

"Hay un problema porque efectivamente durante muchos años la Universidad sí ha hecho reclamos a Azul Azul o a alguna de estas personas, porque hay personas nuevas y hay que también ser cuidadosos. Y la verdad es que tenemos un listado de situaciones en las cuales la Universidad hace un requerimiento, hace una consulta, cita a las personas y no van. Te digo una cosa, si Alejandra Mizala, la rectora, mi jefa, a mí me cita, yo suspendo clases para ir allá, porque es la rectora de la Universidad de Chile. Si tú estás administrando el club que lleva el nombre de la Universidad de Chile y el rector o rectora te cita, tú vas", expresó.

"No sé si la palabra es ninguneo, pero a nosotros no nos da confianza gente que se ha comportado así", añadió.

"No sé si es todo el directorio, porque hay gente nueva, pero las contrapartes que se han designado para esta negociación deben ser partes que nos den confianza y las usuales hasta el momento no nos dan confianza", cerró.