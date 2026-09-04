Monckeberg: apoyo a Argentina por las Malvinas deja a Chile en una situación "compleja"

El exministro Cristián Monckeberg (RN) advirtió en El Primer Café que el respaldo de Chile al reclamo argentino sobre las islas Malvinas deja al país en una situación internacional "compleja", pese al reconocimiento explícito de la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

El tema fue incluido en la declaración conjunta suscrita por los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei, en la que Argentina reconoció que Chile ejerce soberanía sobre la totalidad del Estrecho y el Gobierno chileno reafirmó su apoyo a los derechos argentinos sobre las Malvinas.

"El Estrecho siempre ha sido chileno y se vuelve a reconocer que es chileno", planteó Monckeberg, quien sostuvo que, con esta declaración, "Chile no ganó nada" respecto de esa materia.

A su juicio, un apoyo irrestricto al reclamo argentino puede resultar problemático debido a las controversias limítrofes que Chile ha mantenido con otros países.

"Nos deja en una situación incómoda respecto del esfuerzo, las ganas y el entusiasmo que el presidente argentino le está poniendo a las Malvinas", afirmó.

"Arrastra a nuestro país a una disputa que es compleja, dado lo delicada que es nuestra situación internacional con los vecinos del norte permanentemente, que es histórica", añadió el exministro.

Walker valoró la ratificación sobre el Estrecho

El excanciller Ignacio Walker tuvo una evaluación distinta sobre la declaración y destacó que el documento repone "las cosas en el lugar que corresponde".

"Se reconoce explícitamente, no implícitamente, que Chile tiene soberanía y ejerce soberanía sobre la totalidad del Estrecho", subrayó.

Walker recordó que el apoyo a las aspiraciones argentinas sobre las Malvinas forma parte de la política exterior chilena desde hace décadas y diferenció esa posición de la libre navegación, garantizada por el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

No obstante, cuestionó la cadena nacional realizada posteriormente por Milei y calificó como un acto de "chovinismo nacionalista" su anuncio de instalar una base naval en Tierra del Fuego y reforzar la reivindicación argentina sobre las islas.

"Hay tanto que hacer, hay una agenda tan rica que, desgraciadamente, estos dimes y diretes de parte de Argentina siempre nos distraen", señaló.

Eyzaguirre llamó a actuar con prudencia

El exministro Nicolás Eyzaguirre coincidió con Monckeberg en la necesidad de mantener cautela ante la controversia entre Argentina y el Reino Unido.

"Yo sería extremadamente prudente en tomar partido en el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña respecto a las Malvinas", expresó.

Eyzaguirre reconoció que el Gobierno chileno ya se inclinó por apoyar la posición argentina, pero remarcó que el archipiélago actualmente se encuentra bajo control británico.

"Desconozco absolutamente los detalles de la historia de este conflicto, pero de momento está donde está, así que yo trataría de ser prudente", añadió.