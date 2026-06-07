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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Otro problema para la U: Charles Aránguiz salió lesionado en el empate ante Audax Italiano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Príncipe" salió entre frustración y lagrimas desde la cancha del Nacional.

Otro problema para la U: Charles Aránguiz salió lesionado en el empate ante Audax Italiano
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Un nuevo dolor de cabeza sumó Fernando Gago y Universidad de Chile, ya que Charles Aránguiz salió lesionado en medio del duelo ante Audax Italiano disputado en el Nacional por la última fecha del Grupo D en la Copa de la Liga.

Corría el minuto 54 del encuentro cuando el "Príncipe" hizo un llamado al árbitro Cristián Galaz para solicitar el cambio por el paraguayo Lucas Romero. De este modo, el volante bicampeón de América con La Roja salió con un evidente rostro de frustración y derramando lágrimas en el banco.

Esta situación no es nueva en la U, ya que el "Romántico Viajero" sumó una baja más a las que ya tenía con el delantero uruguayo Octavio Rivero y el zaguero nacional Matías Zaldivia.

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