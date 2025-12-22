Paiva y la arremetida de Meneghini: La dualidad en la U en busca de su nuevo DT

Universidad de Chile vive horas clave para definir a su entrenador para 2026, con Renato Paiva y la arremetida de última hora de Francisco Meneghini en la puja por suceder a Gustavo Alvarez.

Como informamos en Cooperativa Deportes, pese a tener un acuerdo listo con Paiva para firmar apenas se resuelva la salida de Alvarez, la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo insistió por "Paqui" durante el fin de semana.

Incluso durante horas de la noche del domingo, la gerencia intentó convencer a Michael Clark de que Meneghini se ajusta más al perfil del proyecto deportivo. La opción de "Paqui" se intensificó con la confirmación de su salida de O'Higgins durante el mediodía.

Cabe señalar que Renato Paiva era el principal candidato por el lado de la presidencia, incluso bajando sus pretensiones económicas a cerca de un millón de dólares anuales.

Meneghini requeriría montos mucho menores. Con esa "ventaja", y la venia de la gerencia azul, el ex"Capo de Provincia" entró de lleno para ser el nuevo entrenador del "Romántico Viajero".

Lo cierto es que la reunión de directorio de hoy, lunes, será crucial para resolver la elección de esta dualidad entre ambos candidatos a la banca de la U.