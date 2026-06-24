Por denuncia de Piero Maza: Camiseta inclusiva puede traer problemas a la U

Universidad de Chile fue citado a comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP luego de utilizar una camiseta especial en su partido por la fecha 13 de la Liga de Primera, disputado el pasado 18 de junio.

La indumentaria fue presentada por el club como una señal de respeto, inclusión y tolerancia, en una iniciativa realizada junto a Fundación Iguales y Pride Connection Chile. "Un pequeño cambio en una camiseta puede representar un gran mensaje", publicó la institución en sus redes sociales al dar a conocer la campaña.

El problema, de acuerdo a la citación del Tribunal apunta a un aspecto reglamentario: Los apellidos en la camiseta fueron denunciados por el árbitro como ilegibles.

Según denunció Piero Maza en el informe oficial de ese encuentro, los "jugadores del club Universidad de Chile lucen en sus camisetas, apellidos y números de colores diversos, activación que no fue informada a ligas profesionales ni autorizada por dicha área".

Por esta razón, Universidad de Chile aparece entre los clubes citados a la próxima audiencia, programada para el martes 30 de junio y que se realizará en forma telemática.

La situación puede derivar en un inconveniente para el cuadro azul, aunque habrá que esperar la resolución del Tribunal para conocer si la denuncia tendrá alguna consecuencia disciplinaria.

El club, además, jugó el pasado sábado por Copa Chile y ganó su respectivo compromiso, aunque en ese encuentro no utilizó la camiseta inclusiva que motivó la citación.