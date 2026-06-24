Codelco y Anglo American sellaron acuerdo de operación conjunta en Los Bronces y Andina

Codelco anunció este miércoles el cierre definitivo de un acuerdo con la transnacional Anglo American para impulsar un plan minero conjunto en las minas de cobre de Los Bronces y Andina en Chile, diseño que abrirá la producción de 2,7 millones de toneladas de metal rojo en 21 años.

La operación, de la que Anglo American participa a través de su filial Anglo American Sur S.A. -de la cual posee el 50,1 %-, se concretó luego de obtener las aprobaciones regulatorias y de libre competencias requeridas, al dar continuidad al acuerdo firmado por ambas compañías en septiembre de 2025.

El plan, señaló Codelco a través de un comunicado, "equivale a aproximadamente 120.000 toneladas anuales adicionales de producción de cobre a bajo costo, con una inversión de capital mínima, y la generación de al menos 5.000 millones de dólares en valor incremental antes de impuestos, el cual será compartido entre ambas compañías".

La implementación del plan conjunto, detalla la compañía, está sujeta a la obtención de permisos ambientales, proceso que prevé completar hasta 2030.

"Este acuerdo representa una forma más eficiente y responsable de desarrollar uno de los principales distritos cupríferos del mundo. Nos permite aprovechar mejor infraestructura existente y capturar mayores beneficios para Chile", afirmó el presidente del directorio de la estatal, Bernardo Fontaine.

Por su parte, el CEO de Anglo American, Duncan Wanblad, afirmó que el acuerdo "demuestra lo que es posible cuando trabajamos en asociación para liberar sinergias industriales de alto impacto, generando un valor significativo y más toneladas de cobre tanto para ambas compañías como para Chile".

Los Bronces, yacimiento a tajo abierto que explota cobre y molibdeno a 80 kilómetros de Santiago, en la comuna de Lo Barnechea, produjo en 2025 164.600 toneladas de cobre fino, entre cátodos de alta pureza y cobre contenido en concentrado, según datos de Codelco.

Andina, que se ubica en Los Andes a menos de cien kilómetros de la capital, explota minerales en la mina subterránea Río Blanco y en la mina a cielo abierto Sur-Sur, con una producción anual de 209.727 toneladas métricas de concentrados de cobre.

A fines de mayo pasado, Codelco informó que en el primer trimestre de 2026 su producción propia bajó el 8,1 % respecto del mismo periodo de 2025, disminución compensada por mayores precios del cobre que le permitieron mejorar sus utilidades e incrementar su aporte al erario fiscal.

En 2025, la estatal alcanzó una producción propia de 1,3 millones toneladas de cobre fino -lo que supone un ligero aumento del 0,4 % respecto a 2024- y una producción total de 1,4 millones toneladas, en la que se contabilizan sus participaciones en los yacimientos El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca.

A la fecha, la cuprífera enfrenta una investigación de la Fiscalía. tras una denuncia por eventuales irregularidades en la sobreestimación de los niveles de producción, detectadas y analizadas mediante una auditoría interna, cuyo abultamiento, equivalente a un 2 % de la producción, derivó en el despido de un gerente y otros seis ejecutivos, y acciones correctivas posteriores.