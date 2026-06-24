Debate por responsabilidad penal adolescente irrumpe tras crimen de niño de 12 años

Tras la muerte de un niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo, el debate político se ha centrado en la necesidad de evitar la ocurrencia de delitos similares, principalmente perpetrados por menores de edad, a través de modificaciones en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

En El Primer Café, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, comentó que "estos jóvenes que tienen trayectorias delictuales claras no miden las consecuencias de los hechos, es un fenómeno sociológico muy brutal (...) la respuesta que quiere dar la sociedad es aumentar, endurecer las penas, con una rapidez que muchas veces nos puede llevar a tomar decisiones erradas. No me cierro a que sea una respuesta posible, pero no es la única respuesta".

"Las medidas, por muy efectistas que crean ser, tienen límites en un Estado de Derecho (...) el costo de la reinserción es altísimo y por lo mismo, si queremos de verdad enfrentar el tema de la responsabilidad penal adolescente, tenemos que abordar un sistema en su conjunto, sino vamos a seguir fracasando", añadió.

Por su parte, el diputado Luis Pardo (RN) recordó que "lo que dijo el ministro Arrau, de que el Estado ha fallado, nadie debería escandalizarse, es un dato que tenemos que corregir y mejorar (...) le pedimos al Presidente ponerle urgencia a algunos proyectos de ley que se iniciaron en nuestra bancada, que no solo aumentan las penas en el sentido de extender mayores responsabilidades hacia los 14 años".

"A los adolescentes no se les aplica la reincidencia, no se pueden registrar sus condenas anteriores, entonces se produce un incentivo a que muchos de estos niños, por sí mismos o utilizados por mayores, muchas veces sus propias familias, sean los ejecutores de este tipo de delitos. Entonces acá no se trata solamente de aumentar las penas, sino que también de corregir muchos aspectos procesales", lamentó.

Desde el Frente Amplio, Andrés Couble recalcó que "nunca es bueno legislar sobre hechos de alta connotación pública, porque pareciera que no hubiese un plan o que las instituciones no estuvieron pensando un camino largo que responda a estas problemáticas, sino que solo reaccionan ante la contingencia y eso muchas veces hace legislar sobre un caso en particular, pero las leyes tienen una aplicación general (...) se buscan medidas que tengan efectismo comunicacional, pero poca incidencia en el problema que se quiere atacar".

"La respuesta penal no va a solucionar el problema. Hace muchos años venimos hablando de alza de penas o cambios en el sistema penal ante el fenómeno de la delincuencia y eso no ha sido efectivo con la mirada larga que uno puede ver de estos procesos", agregó.

Finalmente, el diputado Eduardo Cretton (UDI) sostuvo que "ninguna mejora en las cifras en materia de seguridad va a poder dar consuelo a la familia. Yo felicito el trabajo de las policías, del Ministerio Público y del Ministerio de Seguridad en esta materia y que se haya encontrado rápido a los responsables y que les caiga todo el peso de la ley".

"Hay un alto número de delitos violentos que son cometidos por jóvenes, que son utilizados por el crimen organizado, que son reclutados como soldados por el crimen organizado (...) ahora es el momento (de hacerse cargo) y esto no puede quedar en un anuncio más y lamentar los hechos que han ocurrido. Hay que avanzar en esta materia y hay que avanzar en forma decidida, por ejemplo en terminar de una vez por todas con los régimen semi abierto", insistió.