Prensa sueca afirmó que AIK llegó a acuerdo con Lucas Assadi

Lucas Assadi dio un importante paso hacia una posible salida de Universidad de Chile, luego de que la prensa sueca asegurara que el futbolista alcanzó un acuerdo con AIK para continuar su carrera en la Allsvenskan.

Según informó este jueves el diario sueco Expressen, citando a varias fuentes independientes, AIK ya tiene acordadas las condiciones personales con el mediocampista de 22 años y solo quedan detalles por resolver con Universidad de Chile antes de que el jugador pueda viajar para someterse a los exámenes médicos.

El citado medio aclaró que la operación todavía no está firmada ni completamente cerrada, aunque existe optimismo entre las partes para que el traspaso pueda quedar resuelto durante los próximos días.

La eventual incorporación de Assadi tendría además un carácter histórico para AIK, ya que se transformaría en la contratación más cara en la historia del club sueco, superando el fichaje de Andreas Andersson desde Newcastle United realizado en 1999.

Durante los últimos días distintos medios habían informado del interés de AIK por el jugador, además de contactos del técnico José Riveiro con el chileno para convencerlo de sumarse al equipo.

Expressen agregó que desde Sudamérica se informó previamente que Universidad de Chile rechazó una primera propuesta de AIK, pero las negociaciones continuaron y actualmente las diferencias entre las instituciones se redujeron a los últimos detalles de la operación.