Regreso inminente: La U acordó el fichaje de Igor Lichnovsky

Universidad de Chile, a un día del término del mercado de pases, acordó el fichaje del defensor Igor Lichnovsky, quien regresa al equipo donde se formó después de 12 años.

El zaguero de 32 años llega como agente libre y firmará un contrato de un año y medio, volviendo al fútbol chileno después de un largo recorrido en el extranjero.

Lichnovsky dejó la U en 2014 para firmar en FC Porto en Portugal, y posteriormente tuvo pasos por Sporting de Gijón, Real Valladolid, Necaxa, Cruz Azul, Al Shabab de Arabia Saudita, Tigres UANL, América y Fatih Karagümrük de Turquía.

El zaguero también confirmó su inminente fichaje, con una publicación en sus historias de Instagram, en donde aparece un video con una maleta y la camiseta de Universidad de Chile.

"El niño que llegó a los 10 años me sonríe. También papá del cielo, mamá me sigue esperando y mi hermano preparando todo como siempre", escribió el zaguero, en referencia a los recuerdos de su formación en la U.

Una vez firme su contrato, Igor será el tercer refuerzo azul en el mercado invernal, sumándose a Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart.

La U, que marcha segundo en la Liga de Primera, con 33 puntos (a 12 de Colo Colo), jugará el sábado ante Deportes Limache, a las 17:30 horas (21:30 GMT), en la fecha 19 de la Liga de Primera.