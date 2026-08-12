Reinhart y su estreno junto a Aránguiz: Me sentí muy cómodo, te habla y te acomoda

El volante argentino Tobías Reinhart tuvo su presentación ante los medios con la camiseta de Universidad de Chile luego de haberse ya estrenado el pasado domingo en el triunfo del elenco azul por 2-1 ante Palestino, y en la conferencia el jugador se mostró contento de su arribo al cuadro azul luego de su paso por la Serie B italiana.

"La realidad es que es un club que se conoce mucho. Es un club muy grande y desde el primer momento que me contactaron, me hablaron del proyecto y de cómo podía crecer acá, no tuve mucho que pensar. Al ser un club tan grande, te llama", aseguró el mediocampista, quien también destacó la cercanía con su familia como un factor positivo.

En relación a su estreno, Reinhart valoró haber compartido mediocampo con Charles Aránguiz.

"Nos íbamos cambiando de perfil porque los dos tenemos esa característica de cubrir espacios y ayudar en la construcción. Me sentí muy cómodo. Charles te lo hace sentir así, te habla, te acomoda y te comunica dónde tienes que estar. Me sirvió mucho", detalló.

Además, tuvo palabras para su director técnico, Fernando Gago, quien jugó en esa misma posición: "Para mí es muy importante tener un referente tan cercano que te pueda aportar en el día a día, transmitirte tranquilidad y enseñanza. Me preguntó cómo me sentía físicamente y le dije que estaba dispuesto a aportar desde donde me tocara", comentó.

Finalmente, al ser consultado por el ambiente que rodea al próximo Superclásico ante Colo Colo, Reinhart prefirió poner paños fríos y enfocar las energías en el compromiso más inmediato.

"Sabemos que es un Superclásico muy grande a nivel sudamericano y muy sentido por la gente. Pero la realidad es que tenemos un partido este sábado (ante Limache) y estamos concentrados en eso para seguir acortando distancias. Ese es el primer objetivo; la semana que viene pensaremos en el Clásico", cerró.