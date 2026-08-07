Reportaje reveló presunto conflicto de interés del liquidador de Sartor

Un reportaje de "24 Horas" de TVN reveló antecedentes sobre un presunto conflicto de interés que involucra al liquidador de Sartor, Eduardo Godoy Hales, quien actualmente tiene bajo su administración el paquete de acciones que controla el 63 por ciento de Azul Azul, concesionaria que administra al club de fútbol Universidad de Chile.

La investigación periodística exhibió una escritura notarial de 2006 en la que Godoy aparece participando en la constitución de la Sociedad Anónima Deportiva de Ñublense de Chillán, junto al exsíndico de Colo Colo Juan Carlos Saffie y otros socios.

En esa misma sociedad figuraba como accionista mayoritaria Big Silver S.A., empresa que, de acuerdo con registros del Diario Oficial citados por el reportaje, pertenecía a Patricio Kiblisky. Los estados financieros de Ñublense publicados en abril de 2007 también consignaron esa estructura societaria.

De esta forma, los documentos expuestos por "24 Horas" establecen que Godoy y Kiblisky tuvieron una relación societaria y formaron parte de una misma estructura directiva. Kiblisky aparece además mencionado en la investigación del Caso Sartor por operaciones de financiamiento vinculadas a la adquisición y control de Azul Azul.

Godoy Hales quedó a cargo de las acciones que controlan la concesionaria después de que Michael Clark anuló la operación mediante la cual había adquirido el paquete mayoritario. El liquidador señaló anteriormente que su objetivo es obtener el máximo recupero posible para los acreedores mediante la administración y eventual venta de los activos.

"24 Horas" informó que intentó contactar nuevamente a Godoy para obtener una explicación sobre los antecedentes y el eventual conflicto de interés, pero el liquidador no estuvo disponible para responder hasta la emisión del reportaje.