"Soy un portero de selección": Colombiano Jordan García ultima su llegada como refuerzo a la U

Universidad de Chile tiene virtualmente abrochado a su segundo refuerzo para el presente mercado de pases del fútbol chileno: el arquero colombiano Jordan García, quien dejará el León de México para vestirse de azul.

El golero "cafetalero", de 21 años, se sumará al elenco estudiantil en calidad de préstamo por seis meses, con una opción de extender el vínculo por todo el año 2027.

Antes de tomar el vuelo que lo traerá a Santiago para realizarse los exámenes médicos de rigor, el cancerbero conversó con Fox Sports y lanzó un potente aviso, asegurando que llega al Centro Deportivo Azul (CDA) con la meta fija en disputar el puesto estelar con Gabriel Castellón.

"Soy un portero de selección, pero necesito minutos también. Entonces, creo que eso es lo que me lleva a tomar esta decisión y a mi representante también", explicó el meta sobre los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del cuadro laico.

Sobre su reciente paso por el balompié azteca, García tuvo palabras de gratitud: "Fueron seis meses de mucho aprendizaje, agradecido con el club por todo lo que me dio. Sigo siendo de ellos y, bueno, esperemos que todo salga bien en lo que viene para mi carrera", sentenció.