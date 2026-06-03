Tamayo y posible regreso a U. Española: Estoy cien por ciento enfocado en la U

El defensor venezolano Bianneider Tamayo abordó los rumores sobre un posible regreso a Unión Española y aseguró que su foco está completamente puesto en Universidad de Chile, club que prepara su duelo ante Audax Italiano por la fecha 6 de la Copa de la Liga.

Consultado por su futuro y por la posibilidad de buscar mayor continuidad en el segundo semestre, Tamayo fue claro en su respuesta. "La verdad ahora estoy cien por ciento enfocado acá, pensando obviamente en que viene un partido el fin de semana, luego el otro, pero trabajando el día a día para estar ahí y para sumar al equipo desde donde me toca", expresó el zaguero azul.

El jugador de 21 años también valoró las oportunidades que recibió ante las bajas en la defensa y remarcó que mantiene disposición para aportar dentro o fuera de la cancha.

"A veces es de afuera, a veces dentro de la cancha y eso es lo importante. Siempre estar para cuando a mí me necesiten y al igual que el grupo estar siempre para cuando nos necesiten", agregó Tamayo.

La U enfrenta a Audax Italiano el domingo 7 de junio desde las 12:30 horas.