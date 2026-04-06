"Tiene que ser más egoísta": El particular consejo de Johnny Herrera a Eduardo Vargas

Johnny Herrera, exarquero de Universidad de Chile se refirió al momento que atraviesa Eduardo Vargas en el cuadro azul y aseguró que el goleador debe ser más egoísta y menos solidario.

Para Herrera, el otrora atacante de la Roja está pecando de generoso en los últimos metros del campo. "Eduardo Vargas está siendo demasiado solidario, excesivamente solidario... tiene que ser más egoísta", dijo en su rol de panelista del programa "Todos Somos Técnicos", de TNT Sports.

En esa misma línea, el panelista profundizó en las decisiones que toma Vargas durante los partidos: "Ha tenido un par de jugadas que en vez de terminarla él, en vez de poner un remate, un zapatazo de 25 metros, desahoga", indicó.

Según la visión de Herrera, esta actitud le ha pasado la cuenta en sus estadísticas personales. "Si fuera menos solidario tendría un par de goles más, ese es el problema... para mí por lo menos debería ser menos solidario, insisto, en un par de jugadas", agregó.

Además de analizar su presente futbolístico, Herrera se dio el tiempo de recordar lo mal que trabajó Azul Azul a la hora de sellar el retorno de Vargas.

"La U lo tuvo dando vueltas un año y medio en Nacional (Uruguay) y Audax, en vez de haberlo traído y sacarle más provecho", expresó.