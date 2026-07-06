Universidad de Chile anunció a su primer refuerzo para el segundo semestre

Universidad de Chile oficializó al delantero argentino Gonzalo Reyna como su primer fichaje de cara a la segunda mitad de la temporada 2026.

A través de sus redes sociales, el elenco estudiantil le dio la bienvenida al extremo de 19 años, que llegó proveniente de Boston River de Uruguay, donde estaba cedido desde Racing Club, dueño de su pase.

"¡Bienvenido a la U, Gonza! Ya es oficial. El extremo Gonzalo Reyna es el nuevo refuerzo del Romántico Viajero. ¡Vamos por un gran año juntos!", publicó el elenco universitario.

Reyna arribó al equipo dirigido por Fernando Gago en calidad de préstamo por un año desde el cuadro de Avellaneda, propietario de su ficha.

Además, el conjunto laico tendrá una opción de compra de 1.5 millones de dólares por el 50 por ciento de sus derechos económicos si es que el jugador cumple con las expectativas.