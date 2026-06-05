Universidad de Chile busca el retorno de Igor Lichnovsky

Universidad de Chile ya proyecta lo que será el próximo mercado de pases y, mientras busca acercarse a la cima, busca piezas de jerarquía que le otorguen un salto de calidad para la segunda rueda del certamen.

Según supimos en Cooperativa Deportes, el nombre de Igor Lichnovsky está sobre la mesa luego de que se activara la búsqueda de un defensor central ante la inminente salida de Franco Calderón.

El zaguero, que actualmente milita en Fatih Karagümrük de Turquía, es visto como una "oportunidad de mercado" para concretar su retorno al club que lo formó, a pesar de que sus últimos pasos por el fútbol mexicano estuvieron marcados por su exposición fuera de las canchas.

Así mismo, se detalló que Lichnovsky cambió su dieta y preparación física, buscando dejar atrás las lesiones que lo afectaron recientemente y retomar el nivel que lo llevó a ser un nombre recurrente en las convocatorias de La Roja.