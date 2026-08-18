Universidad de Chile oficializó la partida de Franco Calderón

Luego de que ayer lunes Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile, dejara cierta duda en torno a la partida del defensor argentino Franco Calderón, finalmente este martes el cuadro azul confirmó que el trasandino vuelve a su país.

"Tras dos años y medio y 100 partidos defendiendo los colores del Romántico Viajero, Franco Calderón parte a préstamo al fútbol argentino", manifestó el equipo a través de redes sociales.

"Agradecemos el profesionalismo del Chaco durante este periodo juntos, en el que levantamos los títulos de la Copa Chile 2024 y Supercopa 2025", añadió.

De la mano del técnico Fernando Gago, Calderón había perdido terreno en la formación y fue relegado a la banca, por lo que tras las negociaciones de las últimas semanas finalmente fue confirmado como refuerzo de Independiente de Avellaneda.