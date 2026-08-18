Denuncia por VIF destapó animales exóticos en deplorables condiciones

Una denuncia por violencia intrafamiliar permitió descubrir una colección de animales exóticos mantenidos en condiciones deplorables al interior de una vivienda de Coronel, en la Región del Biobío.

El procedimiento comenzó luego de que la expareja del responsable llegara al inmueble y lo encontrara en el lugar, pese a que mantenía vigente una prohibición de acercamiento. Tras ser alertado, personal de Carabineros detuvo al hombre por desacato.

Durante las diligencias en la vivienda, las autoridades encontraron numerosos ejemplares de fauna exótica encerrados en jaulas pequeñas y sin ventilación, situación que motivó la intervención del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de la Fiscalía.

Boa, pitones, geckos y otras especies

La PDI informó que el catastro preliminar incluye tres tortugas patas rojas, dos loris molucanos, dos cotorras ninfa, una cotorra argentina, una chinchilla lanígera, dos dragones barbudos, tres pitones bola, tres catas ninfa y un loro gris africano.

También fueron encontrados un escinco de lengua azul, tres iguanas, dos geckos leopardo, una boa constrictora y dos guacamayos, publicó Meganoticias.

La fiscal regional del Biobío, Ana Aldana, explicó que varias de las especies están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Una tortuga murió y dos monos escaparon

Según los antecedentes recopilados, los animales permanecían en espacios reducidos y sin ventilación, condiciones que, sumadas a las altas temperaturas, habrían provocado problemas de deshidratación y afectado su estado de salud.

El SAG confirmó que una de las tortugas murió, mientras que dos monos escaparon durante el procedimiento y aún deben ser localizados.

Los demás ejemplares fueron incautados y trasladados hasta una universidad de la zona, donde serán estabilizados y sometidos a evaluaciones veterinarias para determinar su condición.

Investigación por maltrato animal y eventual contrabando

La Fiscalía abrió una investigación por presunto maltrato animal y una eventual infracción a la Ley CITES, con el objetivo de establecer cómo ingresaron las especies al país y si contaban con la documentación correspondiente.

También se indaga la versión de que el responsable mantenía a los animales con el propósito de exhibirlos en eventos.

El hombre, en tanto, fue detenido inicialmente por desacato, debido al incumplimiento de la prohibición de acercamiento relacionada con la denuncia por violencia intrafamiliar.