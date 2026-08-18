Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.1°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Denuncia por VIF destapó animales exóticos en deplorables condiciones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El procedimiento en Coronel comenzó luego de que un hombre incumpliera una prohibición de acercamiento a su expareja.

Una tortuga murió, dos monos escaparon y los demás ejemplares fueron trasladados para recibir atención veterinaria.

Denuncia por VIF destapó animales exóticos en deplorables condiciones
 PDI
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una denuncia por violencia intrafamiliar permitió descubrir una colección de animales exóticos mantenidos en condiciones deplorables al interior de una vivienda de Coronel, en la Región del Biobío.

El procedimiento comenzó luego de que la expareja del responsable llegara al inmueble y lo encontrara en el lugar, pese a que mantenía vigente una prohibición de acercamiento. Tras ser alertado, personal de Carabineros detuvo al hombre por desacato.

Durante las diligencias en la vivienda, las autoridades encontraron numerosos ejemplares de fauna exótica encerrados en jaulas pequeñas y sin ventilación, situación que motivó la intervención del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de la Fiscalía.

Boa, pitones, geckos y otras especies

La PDI informó que el catastro preliminar incluye tres tortugas patas rojas, dos loris molucanos, dos cotorras ninfa, una cotorra argentina, una chinchilla lanígera, dos dragones barbudos, tres pitones bola, tres catas ninfa y un loro gris africano.

También fueron encontrados un escinco de lengua azul, tres iguanas, dos geckos leopardo, una boa constrictora y dos guacamayos, publicó Meganoticias.

La fiscal regional del Biobío, Ana Aldana, explicó que varias de las especies están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Una tortuga murió y dos monos escaparon

Según los antecedentes recopilados, los animales permanecían en espacios reducidos y sin ventilación, condiciones que, sumadas a las altas temperaturas, habrían provocado problemas de deshidratación y afectado su estado de salud.

El SAG confirmó que una de las tortugas murió, mientras que dos monos escaparon durante el procedimiento y aún deben ser localizados.

Los demás ejemplares fueron incautados y trasladados hasta una universidad de la zona, donde serán estabilizados y sometidos a evaluaciones veterinarias para determinar su condición.

Investigación por maltrato animal y eventual contrabando

La Fiscalía abrió una investigación por presunto maltrato animal y una eventual infracción a la Ley CITES, con el objetivo de establecer cómo ingresaron las especies al país y si contaban con la documentación correspondiente.

También se indaga la versión de que el responsable mantenía a los animales con el propósito de exhibirlos en eventos.

El hombre, en tanto, fue detenido inicialmente por desacato, debido al incumplimiento de la prohibición de acercamiento relacionada con la denuncia por violencia intrafamiliar.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada