Activación de quebradas genera aluvión en Tocopilla
El barro y agua arrastraron varios vehículos, de acuerdo a videos que se han viralizado en redes sociales.
Senapred ha pedido evacuar los sectores afectados.
El barro y agua arrastraron varios vehículos, de acuerdo a videos que se han viralizado en redes sociales.
Senapred ha pedido evacuar los sectores afectados.
14:03 - | El aluvión en Tocopilla, captado por vecinos de la ciudad
13:26 - | El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, confirmó la suspensión de clases para este miércoles en la comuna
13:25 - | El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, planteó que "todo el esfuerzo del gobierno y del sistema de emergencia y desastres está desplegado en la región. Hay una preocupación especial por los 56 campamentos que hay, sobre todo a pie de las quebradas"
13:18 - | Senapred declaró alerta roja para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla
#SenapredAntofa Se declara Alerta Roja y cancela Alerta Amarilla para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla por evento meteorológico.— SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026
Más información en:https://t.co/02ZLYoKE9f pic.twitter.com/Coc9pbkGeB
13:12 - | La alcaldesa Ljubica Kurtovic comentó que "se activó la quebrada del Limón, que está en Pacífico Norte, y también la de 5 de octubre, que está bajando por calle O'Higgins. Hay una fuerza de barro bastante poderosa, que está arrastrando vehículos y todo lo que pilla".
13:07 - | Senapred ha pedido evacuar diversos sectores:
¡ATENCIÓN!— SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026
Por activación de quebradas se solicita EVACUAR sectores Almirante Riveros y O'Higgins en la comuna de #Tocopilla, Región de Antofagasta.
Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Al momento de evacuar recuerda considerar a%u2026 pic.twitter.com/Gp4udbNHys
13:05 - | Un aluvión se registró durante la tarde de este martes en la comuna de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, en medio de la activación de quebradas por las lluvias en la zona