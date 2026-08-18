13:26 - | El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, confirmó la suspensión de clases para este miércoles en la comuna

13:25 - | El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, planteó que "todo el esfuerzo del gobierno y del sistema de emergencia y desastres está desplegado en la región. Hay una preocupación especial por los 56 campamentos que hay, sobre todo a pie de las quebradas"

13:18 - | Senapred declaró alerta roja para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla #SenapredAntofa Se declara Alerta Roja y cancela Alerta Amarilla para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla por evento meteorológico.

Más información en:https://t.co/02ZLYoKE9f pic.twitter.com/Coc9pbkGeB — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026

13:12 - | La alcaldesa Ljubica Kurtovic comentó que "se activó la quebrada del Limón, que está en Pacífico Norte, y también la de 5 de octubre, que está bajando por calle O'Higgins. Hay una fuerza de barro bastante poderosa, que está arrastrando vehículos y todo lo que pilla".

13:07 - | Senapred ha pedido evacuar diversos sectores: ¡ATENCIÓN!

Por activación de quebradas se solicita EVACUAR sectores Almirante Riveros y O'Higgins en la comuna de #Tocopilla, Región de Antofagasta.



Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Al momento de evacuar recuerda considerar a%u2026 pic.twitter.com/Gp4udbNHys — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026