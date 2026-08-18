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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Activación de quebradas genera aluvión en Tocopilla

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El barro y agua arrastraron varios vehículos, de acuerdo a videos que se han viralizado en redes sociales.

Senapred ha pedido evacuar los sectores afectados.

Activación de quebradas genera aluvión en Tocopilla
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13:26 - | El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, confirmó la suspensión de clases para este miércoles en la comuna

13:25 - | El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, planteó que "todo el esfuerzo del gobierno y del sistema de emergencia y desastres está desplegado en la región. Hay una preocupación especial por los 56 campamentos que hay, sobre todo a pie de las quebradas"

13:12 - | La alcaldesa Ljubica Kurtovic comentó que "se activó la quebrada del Limón, que está en Pacífico Norte, y también la de 5 de octubre, que está bajando por calle O'Higgins. Hay una fuerza de barro bastante poderosa, que está arrastrando vehículos y todo lo que pilla".

13:07 - | Senapred ha pedido evacuar diversos sectores:

13:05 - | Un aluvión se registró durante la tarde de este martes en la comuna de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, en medio de la activación de quebradas por las lluvias en la zona

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