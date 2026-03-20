Valladares explicó suplencia de Toselli tras el empate con La Serena: No tenemos once inicial fijo

Posterior al empate entre Universidad de Chile y Deportes La Serena en el Nacional, el técnico interino John Valladares repasó las decisiones que le llevaron al 2-2 durante su estreno en la Copa de la Liga, además de dedicar unas palabras para la llegada de Fernando Gago.

"El partido en los primeros minutos fue muy bueno. Tras el gol perdimos esa tranquilidad y nos enredamos en el juego que ellos propusieron (...) Fuimos capaces de competir a un gran nivel con un clima complejo, una cancha rápida y un rival que viene bien", comentó.

En esa misma línea, se refirió a la formación para este encuentro: "No tenemos un once inicial fijo. Decidimos por Ignacio Sáez y admiro el apoyo que tuvo de Christopher (Toselli), que no desconoce su experiencia. 'Nacho' es un chico de casa y esperamos que el día de mañana se empodere del arco".

Seguido a ello, apuntó: "La llegada del nuevo entrenador le va a dar un sello de su forma. Teníamos claro nuestro rol, entregar lo mejor para que el equipo tuviera un envión anímico. Gago se va a encontrar con un grupo profesional al cien por ciento".

Consultado por la opción de dirigir el siguiente encuentro ante Unión La Calera el próximo martes 24 de marzo, expresó: "Sobre el martes, el técnico ya está confirmado, así que retomamos nuestras funciones previas".