"Vamos por más": Universidad de Chile anunció la renovación de Matías Zaldivia

Universidad de Chile confirmó a través de sus canales oficiales la renovación del defensa central Matías Zaldivia, uno de sus pilares y referente en las últimas temporadas.

El jugador de 35 años extendió su vínculo con el cuadro azul por un año, hasta diciembre de 2027.

"La continuidad de Matías Zaldivia nos llena de orgullo y se alinea con nuestra planificación de un plantel que sea competitivo en todas sus líneas y que pueda luchar al máximo nivel. ¡Felicidades, Mati, vamos por más!", expresó el club.

Por otra parte, el exColo Colo señaló en los canales oficiales del equipo: "Me pone muy contento; agradecer al club por seguir confiando en mí. Desde que llegué, ha sido un lugar donde me han hecho sentir muy cómodo, la gente del staff como en el estadio y en la calle".

También se refirió a su periodo de baja en los últimos partidos a causa de una lesión. "Me tuve que tomar el tiempo para recuperarme bien, estoy en la última etapa; quiero jugar partidos de Copa Chile para tener ruedo para cuando arranque la segunda parte del campeonato", indicó.