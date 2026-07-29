Victoriano Cerda negó vinculación con la compra de Azul Azul ante la Fiscalía

El excontrolador de Huachipato Victoriano Cerda negó ante la Fiscalía haber tenido participación en la compra de Azul Azul y descartó vínculos con el fondo Tactical Sport, mediante el cual Sartor adquirió el control de Universidad de Chile en 2021.

De acuerdo con lo informado por La Tercera, el abogado prestó declaración como testigo junto a Marcelo Pesce, ingeniero comercial que fue su socio en Huachipato, ante la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, en el marco de la investigación encabezada por el fiscal Juan Pablo Araya.

Cerda relató que conoció a Pedro Pablo Larraín en septiembre de 2020, oportunidad en la que el empresario le consultó si estaba interesado en invertir en un fondo que buscaba comprar Azul Azul. "Yo le dije que no era de mi interés participar en un fondo que se relacionara con la industria del fútbol, ya que nosotros teníamos la intención de abandonar la actividad del fútbol en Chile", declaró.

El exdirectivo también rechazó la versión entregada por Alfredo Harz, quien sostuvo que Cerda le pidió firmar documentación vinculada a Tactical Sport y que estuvo presente en una reunión realizada en 2024 para transferir las cuotas del fondo a Michael Clark. "Lo que afirma Alfredo Harz Castro es completamente falso", afirmó.

Pesce respaldó esa postura y aseguró que tampoco participó en reuniones o firmas de documentos relacionados con Tactical Sport. Ambos explicaron además cómo operaban las transferencias de jugadores en Huachipato y señalaron que las negociaciones con Universidad de Chile eran encabezadas por las respectivas áreas deportivas.

En el caso de Azul Azul, mencionó que primero intervenían Sabino Aguad, acompañado por Mario Conca o Pablo Silva, y que posteriormente esa tarea quedó en manos de Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas. Goldberg había acusado públicamente al excontrolador de Huachipato de estar detrás de la compra de acciones de la concesionaria, versión que Cerda volvió a rechazar ante la Fiscalía.

Cerda sostuvo que nunca compró un jugador a Universidad de Chile ni realizó operaciones directamente con Michael Clark. También afirmó que la venta de Huachipato, concretada en 2024, fue un proceso que comenzó varios años antes y que no tuvo relación con los problemas financieros de Sartor.