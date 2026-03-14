[VIDEO] El canterano Jhon Cortés debutó en la U y rompió en llanto tras el triunfo ante Coquimbo

Un emotivo momento se vivió este sábado tras el triunfo de Universidad de Chile sobre Coquimbo Unido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". El jugador Jhon Cortés, de 17 años, oriundo de Colombia, mundialista con La Roja Sub 17 y canterano del cuadro azul, rompió en llanto, pero de felicidad, porque tuvo la oportunidad de debutar en el cuadro estudiantil.

En el minuto 64, el entrenador interino Jhon Valladares envió a la cancha al juvenil de los azules, reemplazando a Ignacio Vásquez. Y durante el partido, celebró con emoción el gol de Maxi Guerrero.

Al final del partido, no aguantó la felicidad y empezó a llorar, recibiendo el cariño de sus compañeros en este especial momento.