Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile
[VIDEO] Ignacio Vásquez definió con calidad y puso el tercero de la U
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El jugador azul ganó un mano a mano con el arquero.
El jugador azul ganó un mano a mano con el arquero.
El jugador de Universidad de Chile Ignacio Vásquez definió con categoría ante la salida del arquero Eryin Sanhueza y se matriculó con el tercer gol de los azules en su visita a Deportes La Serena por la Copa de la Liga, que permitió al cuadro estudiantil quedar 3-0 antes del descanso.
Revisa el golazo: