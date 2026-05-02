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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] Ignacio Vásquez definió con calidad y puso el tercero de la U

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador azul ganó un mano a mano con el arquero.

[VIDEO] Ignacio Vásquez definió con calidad y puso el tercero de la U
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El jugador de Universidad de Chile Ignacio Vásquez definió con categoría ante la salida del arquero Eryin Sanhueza y se matriculó con el tercer gol de los azules en su visita a Deportes La Serena por la Copa de la Liga, que permitió al cuadro estudiantil quedar 3-0 antes del descanso.

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