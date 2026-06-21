Universidad de Chile goleó a Santiago Wanderers en un sólido debut por Copa Chile

Universidad de Chile comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Chile tras derrotar de forma contundente por 4-1 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional, ubicándose de inmediato entre los dos primeros lugares del Grupo D.

El cuadro dirigido por Fabricio Coloccini debido a los problemas de salud de Fernando Gago, tuvo el dominio y tradujo eso cuando Cristopher Valenzuela (21') anotó en contra para abrir la cuenta.

Posterior a ello, la U golpeó nuevamente antes del descanso con un contragolpe fulminante que finalizó con éxito Maximiliano Guerrero (41').

En el inicio del complemento, el "decano" encontró el descuento con Marcos Camarda (46'), pero la respuesta de Agustín Arce (48') ahogó el grito "caturro" y devolvió la tranquilidad al conjunto laico.

Si bien el elenco porteño dominó en el segundo tiempo, Ignacio Vásquez (90') cerró la goleada con una impecable definición, sentenciando una jornada que le permitió al "Romántico Viajero" quedar en segundo lugar de la tabla con sus 3 puntos.

El próximo desafío para la U será visitar a Unión La Calera el miércoles 24 de junio, mientras que Santiago Wanderers se estancó con tres puntos y buscará su recuperación ante el mismo elenco "cementero" el domingo 28 de junio.

Ficha de Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers