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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Universidad de Chile goleó a Santiago Wanderers en un sólido debut por Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Francisco Cubillos Vilches / Cooperativa.cl

El cuadro adiestrado por Fabricio Coloccini sumó sus primeros puntos en el Grupo D.

Universidad de Chile goleó a Santiago Wanderers en un sólido debut por Copa Chile
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Universidad de Chile comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Chile tras derrotar de forma contundente por 4-1 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional, ubicándose de inmediato entre los dos primeros lugares del Grupo D.

El cuadro dirigido por Fabricio Coloccini debido a los problemas de salud de Fernando Gago, tuvo el dominio y tradujo eso cuando Cristopher Valenzuela (21') anotó en contra para abrir la cuenta

Posterior a ello, la U golpeó nuevamente antes del descanso con un contragolpe fulminante que finalizó con éxito Maximiliano Guerrero (41').

En el inicio del complemento, el "decano" encontró el descuento con Marcos Camarda (46'), pero la respuesta de Agustín Arce (48') ahogó el grito "caturro" y devolvió la tranquilidad al conjunto laico.

Si bien el elenco porteño dominó en el segundo tiempo, Ignacio Vásquez (90') cerró la goleada con una impecable definición, sentenciando una jornada que le permitió al "Romántico Viajero" quedar en segundo lugar de la tabla con sus 3 puntos.

El próximo desafío para la U será visitar a Unión La Calera el miércoles 24 de junio, mientras que Santiago Wanderers se estancó con tres puntos y buscará su recuperación ante el mismo elenco "cementero" el domingo 28 de junio.

Ficha de Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers

  • UNIVERSIDAD DE CHILE (4): Gabriel Castellón, Nicolás Fernández (Franco Calderón, 60'), Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales [C] (Ignacio Vásquez, 60'), Lucas Barrera, Israel Poblete (Diego Vargas, 60'), Elías Rojas (Marcelo Díaz, 80'), Agustín Arce, Maximiliano Guerrero (Franco Fernández, 84'), Juan Martín Lucero. DT: Fabricio Coloccini.
  • SANTIAGO WANDERERS (1): Byron Martínez, Axel Herrera, Cristopher Valenzuela, Sergio Felipe, Pedro Navarro, Leandro Navarro [C] (Cristóbal Villarroel, 59'), Joaquín Silva (Lucas Avendaño, 59'), Cristóbal Ponce (Jorge Luna, 90+2'), Denilson San Martín (Ignacio Flores, 58'), Marcos Camarda, Vicente Vargas (Alexander Dubó, 69'). DT: Francisco Palladino.
  • GOLES: 1-0: 21' Cristopher Valenzuela, en contra (UCH); 2-0: 41' Maximiliano Guerrero (UCH); 2-1: 46' Marcos Camarda (SW); 3-1: 48' Agustín Arce (UCH); 4-1: 89' Ignacio Vásquez (UCH)
  • TARJETAS AMARILLAS: 15' Leandro Navarro (SW), 35' Nicolás Fernández (UCH), 81' Cristóbal Villarroel (SW), 90+1' Cristóbal Ponce (SW), 90+4' Sergio Felipe (SW)
  • TARJETAS ROJAS: No hubo
  • ÁRBITRO: Manuel Vergara
  • ESTADIO: Estadio Nacional

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