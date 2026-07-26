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[VIDEO] "Turboman": Eduardo Vargas le "rompió" los guantes a Tomás Ahumada y anotó el 2-1 de la U
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El atacante marcó con un derechazo furibundo.
El atacante marcó con un derechazo furibundo.
Eduardo Vargas puso nuevamente en ventaja a Universidad de Chile frente a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, luego de aprovechar un error de Esteban Matus y sacar un potente disparo que terminó en la portería con complicidad del arquero Tomás Ahumada para establecer el 2-1.