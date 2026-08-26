Zaldivia y los gestos de Correa tras el Superclásico: "Incitar a la violencia siempre es repudiable"

El zaguero de Universidad de Chile Matías Zaldivia compareció este miércoles en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul y abordó diversos temas tras la derrota en el Superclásico 200, dedicando palabras a los polémicos gestos realizados por el delantero de Colo Colo, Javier Correa, hacia la parcialidad estudiantil.

"Pasa por la educación de cada uno también eso. Después se tendrán que tomar las medidas que se tengan que tomar. Cada uno es responsable de lo que hace y, obviamente, incitar a la violencia de parte de los jugadores siempre es repudiable", señaló el zaguero laico.

En esa misma línea, remarcó que "pasa en cada uno, en el respeto que tengas hacia esta profesión, hacia la gente. Creo que esas cosas están de más, obviamente. Ellos ganaron el partido, no hay nada que decirles, pero bueno, esas cosas ya pasan por cada uno".

Respecto al cruce que él mismo protagonizó con Correa durante el compromiso, Zaldivia le restó dramatismo: "La verdad son cosas de todos los partidos. Por ahí en estos partidos hay más cámaras, se sacan más clips de todo lo que pasa adentro, pero son cosas que quedan en la cancha. Es parte del folklore del fútbol".

En otro ámbito, el defensor azul descartó de plano cualquier quiebre o discusión entre el técnico Fernando Gago y Charles Aránguiz tras la sustitución del puentealtino en el clásico.

"Creo que son conversaciones normales de un técnico y cualquiera de nosotros, de preguntar cómo estamos para ver si se hace el cambio o no. Siendo sincero, creo que no pasó nada raro. No hubo un problema, no lo hay hoy en día; hoy entrenamos de la mejor manera", aclaró.

Asimismo, tuvo palabras de bienvenida para la reciente incorporación de Igor Lichnovsky, quien sumó sus primeros minutos ante los albos: "Genera una competencia muy sana que te hace elevar el rendimiento personal y grupal. En un club como el que estamos siempre vamos a tener esa competencia y bienvenido sea que haya llegado Igor con la trayectoria y calidad que tiene".

Por último, Zaldivia anticipó el desafío de este fin de semana frente a Universidad de Concepción, donde proyectó un partido complejo condicionado por el clima y el estado del terreno de juego.

"Sabemos que enfrentamos a un rival con jugadores de jerarquía. La cancha va a ser un factor importante, va a estar muy pesada porque va a llover bastante toda la semana. Nosotros estamos trabajando muy bien y sabemos que tenemos que lograr los tres puntos, que son importantísimos para volver a posicionarnos", sentenció.