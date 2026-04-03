Leonardo Ramos fue presentado en la U. de Conce: Encuentro un club con muchísima proyección

En su primera conferencia de prensa al mando de Universidad de Concepción, Leonardo Ramos destacó el proyecto deportivo del cuadro penquista.

"Encuentro un club con muchísima proyección a futuro. Están haciendo obras que le van a dar un potencial importante a la institución. Hay jugadores jóvenes, con experiencia y buen pie. Vamos a hacer un buen torneo. Hay mucho material en el club. Se están haciendo bien las cosas y se quiere progresar", expresó el estratego.

"Estuve en Montevideo City Torque y este club tiene una proyección muy parecida, con mucho orden, buenos jugadores, infraestructura y cabezas frescas. Eso ayudará al progreso y crecimiento del club. Nos compete trabajar y que el equipo entienda la manera en que queremos jugar, que no difiere mucho de lo que se ha visto", agregó.

Respecto a la identidad que busca imprimir en el equipo, el técnico uruguayo señaló que "sí le vamos a poner cosas que son muy nuestras, como la presión. Eso seguramente hará fuerte al equipo. En este caso, nuestro objetivo no digo primordial, pero principal, es poder llegar a meternos en una copa. Le daría otro espaldarazo a la institución por lo que viene haciendo".

Sobre el presente del fútbol chileno, el charrúa afirmó que "desde que vine a jugar con Colo Colo, se ha caracterizado por ser un país donde se juega muy bien. En lo que he observado, he visto un progreso bastante interesante en la manera en que se ataca, como se sale desde atrás, como se presiona"

"Sacando lo que pasó con la selección que no ha podido clasificar, no deja de ser una liga muy importante. Creo que, de las ligas en Sudamérica, es una de las donde mejor se juega. Siempre he tenido a Chile como una opción interesante por lo mismo, porque hay buen juego y por los campos que hay también", finalizó.