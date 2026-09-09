Tribunal resolvió denuncia contra Waterman tras jugar como arquero ante la U

El Tribunal de Disciplina de la ANFP amonestó a Universidad de Concepción por la denuncia relacionada con la indumentaria utilizada por Cecilio Waterman cuando el delantero panameño debió asumir como arquero en el triunfo por 2-1 sobre Universidad de Chile.

La resolución correspondiente a la audiencia del martes 8 de septiembre informó una amonestación para la institución penquista por la denominada "falta 3era. camiseta".

El episodio ocurrió en los descuentos del compromiso disputado en el Estadio "Ester Roa", luego de que el arquero Jorge Broun fue expulsado y Universidad de Concepción ya había agotado sus modificaciones.

Waterman debió ubicarse bajo los tres palos y utilizó la misma camiseta que había vestido Broun, manteniendo el número y la identificación del guardameta argentino.

El árbitro Diego Flores consignó posteriormente en su informe que el atacante debía utilizar una camiseta de guardameta sin número ni identificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de las Bases del Campeonato.

La situación derivó en una de las tres denuncias que llevaron a Universidad de Concepción ante la Primera Sala del Tribunal.

Respecto de las otras causas, la denuncia por el ingreso a la zona de exclusión quedó en acuerdo, mientras que el procedimiento por incidentes se mantuvo en tramitación.

La denuncia por la zona de exclusión se originó por la presencia del dirigente René Rosas en un sector en el que, según el informe arbitral, no estaba autorizado a permanecer.

En tanto, el apartado de incidentes está relacionado con los hechos ocurridos durante el encuentro ante la U, partido que estuvo detenido durante cinco minutos por el lanzamiento de elementos pirotécnicos desde el sector ocupado por los seguidores azules.